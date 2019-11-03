Вс, 3.11.2019
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  • Фото: местные жители обнаружили в кромешной тьме глубоко увязший в кювете автомобиль

Фото: местные жители обнаружили в кромешной тьме глубоко увязший в кювете автомобиль

Машина в кювете.

ФОТО: Erakogu

Вчера вечером во многих регионах Ярвамаа произошли аварии. Столкнулись автомобили на шоссе Таллинн-Тарту, пьяный водитель в деревне Пала врезался в дерево, передает Järva Teataja.

Теперь в редакцию попали фотографии, сделанные на шоссе Ярва-Мадизе-Симисалу, волость Ярва, где проезжающие обнаружили в кромешной темноте легковой автомобиль, глубоко увязший в кювете. Людей рядом с автомобилем не было.

Хотя осенью эта дорога не сильно перегружена, местные жители рассказали, что в этом кювете из-за плохих дорожных условий часто оказываются автомобили.

Автомобиль в кювете.

ФОТО: Erakogu

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