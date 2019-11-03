Фото: местные жители обнаружили в кромешной тьме глубоко увязший в кювете автомобиль

Вчера вечером во многих регионах Ярвамаа произошли аварии. Столкнулись автомобили на шоссе Таллинн-Тарту, пьяный водитель в деревне Пала врезался в дерево, передает Järva Teataja.
Теперь в редакцию попали фотографии, сделанные на шоссе Ярва-Мадизе-Симисалу, волость Ярва, где проезжающие обнаружили в кромешной темноте легковой автомобиль, глубоко увязший в кювете. Людей рядом с автомобилем не было.
Хотя осенью эта дорога не сильно перегружена, местные жители рассказали, что в этом кювете из-за плохих дорожных условий часто оказываются автомобили.