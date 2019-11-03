Трамп сообщил, что хочет принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Перед отъездом в Нью-Йорк в субботу, 2 ноября, Трамп заявил журналистам, что хотел бы, чтобы Зеленский посетил Белый дом, "если он того пожелает". "Я думаю, что он хотел бы приехать", - отметил американский президент, передает Deutsche Welle.
Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Хотя Зеленский заявил, что никакого давления на него не оказывалось, демократы потребовали импичмента президента США.
В настоящее время в Конгрессе США проходит расследование по вопросу о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа. В конце октября показания по делу дал сотрудник Совета по национальной безопасности Александр Виндман, лично присутствовавший во время телефонного разговора Трампа с Зеленским. Свидетель заявил, что "счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США".