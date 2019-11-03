Huawei: мы обеспокоены 5G-декларацией между Эстонией и США

«Кибербезопасность — это технический вопрос, и его не стоит политизировать. Его нужно оценивать и контролировать на основе фактов и стандартов», – сказал руководитель Huawei в Балтийских странах Рикки Чен нашему изданию.

В Вашингтоне, 31 октября, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и вице-президент США Майк Пенс подписали заявление о безопасности в сетях 5G, которое, с большой вероятностью, исключит использование продуктов китайского технологического гиганта Huawei в наших основных сетях. Дело в том, что Вашингтон выражал опасения, что сетевые технологии Huawei могут содержать уязвимости, которые позволяют Китаю шпионить за глобальным трафиком связи, и призвал европейские страны последовать примеру США.

Декларация следует международным принципам безопасного развития сетей 5G согласованным на весенней конференции по безопасности в Праге. В нем говорится, что страны будут учитывать, в частности, политические и экономические соображения при строительстве 5G.

Этим договором Эстония дает обещание тщательно проверять, чтобы производитель оборудования был свободен от вмешательства правительства. Именно на основании этого аргумента США исключили использование сетевого оборудования Huawei в своей стране и запретили американским компаниям вести какие-либо дела с Huawei.

Рикки Чен подтвердил, что Huawei на сто процентов принадлежащее работникам предприятие, у которого есть четкая структура собственности и руководства. «Ни у одного правительства или организации нет собственного капитала Huawei или контроля над компанией в каком-либо виде», – сказал Чен.

Он отметил, что в последние 30 лет, компания обслужила три миллиарда человек из 170 стран и «на основе заверенного опыта Huawei предлагает местным операторам безопасную и заслуживающую доверия сеть».

«Надеемся, что эстонское правительство примет правильное решение на основе интересов государства и эстонского народа. Как и прежде, мы уверены в своем бизнесе и инвестициях в отношении Эстонии до тех пор, пока нас защищает независимая судебная система Эстонии, а перечисленные в договоре критерии едины для всех и будут реализованы справедливо», – отметил Чен.

В Европе подобную декларацию с США заключила Польша. В то же время Германия, Норвегия, Великобритания и Финляндия сообщили, что они не исключают использования сетевых устройств 5G ни одной технологической компании. : критерий отбора — отвечает ли технология требованиям по безопасности.