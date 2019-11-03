Департамент шоссейных дорог напоминает водителям об опасности

Как передала BNS пресс-служба ведомства, в первые часы воскресенья покрытие шоссейных дорог в Эстонии было влажным. Температура воздуха и дорожного покрытия на всей территории страны выше нуля. В южной и западной части страны в течения дня идет дождь и на дорогах могут опасно скользкие участки.