Вс, 3.11.2019
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Загитова проиграла Косторной, Пападакис и Сизерону снова нет равных

Алена Косторная

ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik

Во Франции завершился этап Гран-при по фигурному катанию.

Итоговую победу одержала россиянка Алена Косторная, олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй.

В соревнованияx танцоров на льду итоговую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 5-е.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап. Гренобль, Франция. Женщины.

Итоговое положение

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00 (личный рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24

5. Старр Эндрюс (США) – 180,54

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