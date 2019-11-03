Загитова проиграла Косторной, Пападакис и Сизерону снова нет равных

Во Франции завершился этап Гран-при по фигурному катанию.
Итоговую победу одержала россиянка Алена Косторная, олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй.
В соревнованияx танцоров на льду итоговую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 5-е.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап. Гренобль, Франция. Женщины.
Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) – 236,00 (личный рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) – 216,06
3. Мэрайя Белл (США) – 212,89
4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24
5. Старр Эндрюс (США) – 180,54