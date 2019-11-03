12-часовые рабочие дни без выходных: владелец ресторана в Финляндии подозревается в торговле людьми

По результатам предварительного следствия, в ресторане в 2016-2018 два лица иностранного происхождения работали в условиях, явно нарушающих закон. Они работали более 12 часов в сутки, без выходных или отпусков.

Им выплачивали зарплату намного ниже установленной законом и коллективным договором по условиям труда, сообщает Полиция в пресс-релизе.

Один из работников в течение пяти месяцев получил лишь один выходной. По данным предварительного следствия, ему недоплатили зарплату на сумму 23 000 евро.

Второй сотрудник проработал в ресторане 16,5 месяца. За это время у него было девять выходных дней. Он недополучил 77 000 евро.

Не владеющие финским языком работники жили вместе с работодателем и его семьей в двухкомнатной квартире. По их словам, у них не было свободного времени, они всегда либо работали, либо находились в квартире работодателя.

Работодатель тоже иностранного происхождения. Также сообщается, он избивал работников.