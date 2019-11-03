График: правительству нужно закатать губу, дивидендов от Eesti Energia не будет

Прибыль Eesti Energia за девять месяцев текущего года составила 9,4 миллиона евро. Поступления от предприятия в государственный бюджет в виде различных плат и налогов составили в третьем квартале 22 миллиона евро.

Оборот фирмы в четвертом квартале выше, чем во втором и третьем, поскольку в связи с похолоданием спрос на энергию выше, а также биржевые цены выше.

Электростанцию Аувере, которая простаивала без дела весь второй квартал, пока велся технический ремонт, планируется вновь запустить 17 ноября. Так что принести пользу в этом году самая эффективная сланцевая электростанция сможет только за полтора месяца.