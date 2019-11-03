График: правительству нужно закатать губу, дивидендов от Eesti Energia не будет

В третьем квартале 2019 года концерн Eesti Energia потерпел убытки в размере 9,5 млн евро. Это может означать, что правительство не сможет рассчитывать на дивиденды от госкомпании в госбюджете следующего года, пишет Postimees.
Прибыль Eesti Energia за девять месяцев текущего года составила 9,4 миллиона евро. Поступления от предприятия в государственный бюджет в виде различных плат и налогов составили в третьем квартале 22 миллиона евро.
Оборот фирмы в четвертом квартале выше, чем во втором и третьем, поскольку в связи с похолоданием спрос на энергию выше, а также биржевые цены выше.
Электростанцию Аувере, которая простаивала без дела весь второй квартал, пока велся технический ремонт, планируется вновь запустить 17 ноября. Так что принести пользу в этом году самая эффективная сланцевая электростанция сможет только за полтора месяца.
Понятно, что в последнем квартиле Eesti Energia выйдет в плюс, поскольку расходы, связанные с сокращениями и реструктуризацией, были покрыты еще в третьем квартале. Необычную прибыль предприятие, возможно, получит и от General Electric, которая построила станцию, но запоздала со сдачей станции в эксплуатацию. Так что Eesti Energia надеется на то, что General Electriс заплатит штраф по гарантийному договору станции Аувере, хоть это и не означает, что сумма, полученная от штрафа, будет учитываться при расчете дивидендов.