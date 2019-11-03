Вс, 3.11.2019
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Полицейский автобус вывезли из города под покровом ночи

Автобус музея полиции отправился в путешествие под покровом ночи.

ФОТО: Eesti Politseimuuseum

Сегодня ночью стоявший во дворе автобус, экспонат Эстонского музея полиции в Раквере, решили увезти, передает Virumaa Teataja.

К счастью, речь шла не о проделках воришек - видавший вид полицейский автобус направился на Сааремаа на день рождения. Сегодня в центре «Аурига» проходит день рождения полиции.

Помимо полицейского автобуса 1996 года на празднике можно увидеть полицейскую форму разных лет и много современной техники, например, повседневное снаряжение спасателей-добровольцев на море и полицейских патрулей.

Музей полиции знакомит островитян с миром криминалистики.

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