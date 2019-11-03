Полицейский автобус вывезли из города под покровом ночи

Сегодня ночью стоявший во дворе автобус, экспонат Эстонского музея полиции в Раквере, решили увезти, передает Virumaa Teataja.
К счастью, речь шла не о проделках воришек - видавший вид полицейский автобус направился на Сааремаа на день рождения. Сегодня в центре «Аурига» проходит день рождения полиции.
Помимо полицейского автобуса 1996 года на празднике можно увидеть полицейскую форму разных лет и много современной техники, например, повседневное снаряжение спасателей-добровольцев на море и полицейских патрулей.
Музей полиции знакомит островитян с миром криминалистики.