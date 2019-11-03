Получивший 18 лет за убийство жены в салоне красоты нарвитянин хочет смягчения наказания

По ее словам, обвиняемого защищают присяжные адвокаты Владимир Садеков и Айвар Пильв. Оба защитника настаивают на отмене приговора Вируского уездного суда и просят переквалифицировать совершенное Голубевым деяние на менее тяжкое. По оценке адвокатов, их подзащитного следует судить не по статье "убийство с отягчающими обстоятельствами", а по статье "спровоцированное убийство".