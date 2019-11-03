Вс, 3.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Получивший 18 лет за убийство жены в салоне красоты нарвитянин хочет смягчения наказания

Получивший 18 лет за убийство жены в салоне красоты нарвитянин хочет смягчения наказания

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Приговоренный судом первой инстанции к 18 годам лишения свободы за убийство собственной супруги нарвитянин Сергей Голубев настаивает на смягчении наказания, передает Rus.ERR.

На решение Вируского уездного суда от 2 июля поступили две апелляционные жалобы, поданные адвокатами Голубева, подтвердила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Анетт Крейтсманн.

По ее словам, обвиняемого защищают присяжные адвокаты Владимир Садеков и Айвар Пильв. Оба защитника настаивают на отмене приговора Вируского уездного суда и просят переквалифицировать совершенное Голубевым деяние на менее тяжкое. По оценке адвокатов, их подзащитного следует судить не по статье "убийство с отягчающими обстоятельствами", а по статье "спровоцированное убийство".

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