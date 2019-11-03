Бизнес-идея: на эстонских кладбищах теперь действуют доставщики свечей

Осенью в Эстонии начало работу предприятие, которое предлагает сервис: заказать доставку свечей на могилу.
Фирма Gratitude Services предлагает услугу: по интернету можно заказать доставку свечи на могилу близкого человека, таким образом те, кто не может или не хочет идти на кладбище сам, могут все равно поставить свечку, пишет ERR.
«Позднее мы высылаем фотографии того, как свеча была доставлена на могилу», – сказал председатель правления компании Аллан Селиранд.
Глава муниципального предприятия «Таллиннские кладбища» Яак Таэвас, считает, что затея подлая. «Зачем вообще мне зажигать свечу, если мне лень идти на кладбище?», – спрашивает Таэвас.