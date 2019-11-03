Без наград: эстонские шпажистки на домашнем турнире не смогли вмешаться в медальную гонку

В первом поединке эстонки в составе Юлии Беляевой, Катрины Лехис, Эрики Кирпу и Кристины Кууск, в равном поединке сумели вырвать победу у Великобритании 45:44, в 1/8 финала были повержены румынки 38:32. В поединке 1/4 финала нашей команде достались американки. Эстонская сборная хорошо начала поеднинок, ведя к пятому матчу в счете 20:19, однако затем у наших девушек перестало получаться все и сразу и американки сумели оторваться от нашей команды и победить 44:38.