Вс, 3.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Получившая скандальную известность маклер Наталья Языкова может досрочно выйти из тюрьмы

Получившая скандальную известность маклер Наталья Языкова может досрочно выйти из тюрьмы

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд в ноябре рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Натальи Языковой, отбывающей наказание за многократное и крупномасштабное мошенничество с недвижимостью. Своими действиями Языкова нанесла пострадавшим ущерб на сумму свыше 290 000 евро, передает Rus.ERR.

Как подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда, вопрос об УДО Языковой будет рассмотрен на заседании 14 ноября.

Ранее судебная система Эстонии один раз уже отказала Языковой в условно-досрочном освобождении.

Обвинительный приговор в отношении Натальи Языковой вступил в законную силу в декабре прошлого года.

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