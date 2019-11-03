Получившая скандальную известность маклер Наталья Языкова может досрочно выйти из тюрьмы

Харьюский уездный суд в ноябре рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Натальи Языковой, отбывающей наказание за многократное и крупномасштабное мошенничество с недвижимостью. Своими действиями Языкова нанесла пострадавшим ущерб на сумму свыше 290 000 евро, передает Rus.ERR.
Как подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда, вопрос об УДО Языковой будет рассмотрен на заседании 14 ноября.
Ранее судебная система Эстонии один раз уже отказала Языковой в условно-досрочном освобождении.
Обвинительный приговор в отношении Натальи Языковой вступил в законную силу в декабре прошлого года.