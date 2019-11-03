Вс, 3.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Фото: водитель на автомобиле Citybee врезался в фуру и скрылся с места происшествия

ФОТО: www.facebook.com/sadursme/

Есть люди, которые испытывают чувство ответственности только за свою собственность, но судьба чужих вещей им безразлична. Возможно, что это про арендатора Fiat 500 фирмы Citybee, пишет Rus.TVNET.

Сегодня в Ригена улице Клейсту водитель врезался в припаркованную фуру. В результате у арендованного автомобиля отвалилось колеса. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В Таллинне предприятие Citybee начало предлагать услугу аренды легковых автомобилей в конце октября: как и в случае с электросамокатами и микроавтобусами — необходимо установить на мобильное устройство приложение, с помощью которого пользователь сможет открыть оказавшуюся поблизости машину и начать поездку.

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