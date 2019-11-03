Латвиец в инвалидной коляске борется за получение водительских прав

Александр передвигается на инвалидном кресле после того, как попал под поезд. Несмотря на пережитые трудности, в свои 22 года он уже достиг многого. Будучи социально активным и занимаясь спортом, Александр попал в сборную Латвии по сидячему волейболу, снимался в кино, его регулярно приглашают проводить различные мотивирующие лекции для подростков и молодежи.

У Александра хорошая работа, каждый день он из дома в Елгаве едет на поезде в столицу. Мужчина уже давно мечтает о возможности получить водительские права, чтобы облегчить перемещение. На пути к такому важному документу парню финансово помог работодатель. Также он оборудовал рабочую машину специальными устройствами, чтобы Александр мог практиковаться.

"Сначала я сдал теорию в автошколе в Риге. После этого я пошел сдавать вождение в Юрмальскую профессиональную среднюю школу – это единственное учебное учреждение, где инвалиды могут получить права. У нас в Латвии есть только одна автошкола, где находится официальный адаптированный автомобиль для людей с ограниченными возможностями. У них был только один инструктор, который долго работал. Этим летом он решил уйти", – рассказал Александр.

Когда Александру рассказали об этом, он поинтересовался, может ли обучение продолжать кто-то другой, однако, к сожалению, заместителя нет. Парень добавил, что и без него в очереди есть несколько человек с особыми потребностями, однако в учреждении просто физически не могут взять сотрудника из-за нехватки специалистов.

Однако в конце октября, после неоднократных звонков и суеты, процесс сдвинулся с места. Сам директор учебного заведения, поняв сложившуюся ситуацию, обновил свой сертификат инструктора. Теперь клиенты, которые ждали практического вождения, могут начать учебу.

Проблема заключается в нехватке специально обученного персонала, так как поддержка на Государственном уровне не настолько высока, чтобы стимулировать коммерческие компании оборудовать автомобили и обучить инвалидов. Компаниям это невыгодно, к тому же для такой работы необходимы и специальные знания, и должен быть другой подход.