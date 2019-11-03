Союз просит парламентскую комиссию защитить законом права людей с профзаболеваниями

Как пояснил BNS в своем пресс-релизе союз, лица, здоровье которых пострадало от воздействия вредных факторов рабочей среды, в Эстонии не имеют социальной защиты.

По данным, которыми располагает союз, в большинстве стран Европы для компенсации ущерба от несчастных случаев на работе и профзаболеваний создана система соответствующего страхования, чтобы снизить нагрузку на общую систему страховой медицины и не вовлекать ее в компенсацию потерь от профзаболеваний.

В Эстонии лица, здоровье которых пострадало от воздействия вредных факторов рабочей среды, остаются без страховой защиты, поскольку пострадавшим на рабочем месте и, как правило, оставшимся без прежнего дохода людям зачастую тяжело отстаивать свои права без помощи суда. Если же у пострадавшего нет на это достаточно средств, то и помощь суда для него недоступна.

Кроме того, пострадавшие на рабочем месте люди нередко остаются и за порогом рынка труда, поскольку работодатели не решаются брать на работу людей, утративших здоровье на работе.

Союз напомнил, что несчастья на рабочем месте ежегодно наносят ущерб экономике Эстонии в размере 0,5 процента ВВП. В 2017 году этот ущерб в финансовом выражении составил почти 118 млн евро, сообщил союз со ссылкой на данные аудита Госконтроля об использовании государственного имущества в 2017-2018 годах.

Трудовая инспекция в 2017 году зарегистрировала 5184 несчастных случая на рабочем месте, причем эти данные отражают сведения только о тех, кто работал на основании трудовых договоров, тогда как о работавших по договору на основании Закона о долговом праве и пострадавших на работе, сведений нет, поскольку в трудовой инспекции их не регистрируют.