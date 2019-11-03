Вс, 3.11.2019
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Парикмахера Роналду жестоко убили в отеле

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Парикмахер нападающего туринского"Ювентуса" Криштиану Роналду, Рикардо Маркес Феррейра, был жестоко убит в одном из швейцарских отелей. Его тело было найдено в субботу, 2 ноября, сообщает Newsru.

По информации Mundo Deportivo, мертвого Феррейру обнаружила в номере сотрудница гостиницы в Цюрихе, когда пришла, чтобы сделать уборку. Труп парикмахера лежал на кровати, залитой кровью, с признаками ножевого ранения.

По словам уборщицы, при входе в номер она увидела полную крови комнату, в которой пахло алкоголем. Полиция уже занимается поисками виновных в совершении преступления.

Рикардо Маркес жил в Швейцарии в течение двух последних лет. Помимо Роналду его клиентами были несколько португальских моделей и актрис.

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