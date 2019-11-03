Вс, 3.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

ООН сообщила, сколько мирных жителей Украины погибли за пять лет войны

Донбасс.

ФОТО: Mikhail Sokolov/Mikhail Sokolov/TASS

В ходе конфликта на востоке Украины девять тысяч мирных жителей получили ранения, более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, заявили эксперты ООН, пишет DW.

В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Такие данные Организация Объединенных Наций приводит в субботу, 2 ноября. Еще до 9000 человек получили ранения.

В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.

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