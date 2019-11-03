ООН сообщила, сколько мирных жителей Украины погибли за пять лет войны

В ходе конфликта на востоке Украины девять тысяч мирных жителей получили ранения, более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, заявили эксперты ООН, пишет DW.
В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Такие данные Организация Объединенных Наций приводит в субботу, 2 ноября. Еще до 9000 человек получили ранения.
В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r