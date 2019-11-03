Фото: неосторожный маневр водителя привел к ДТП

Дежурный патрульный Пайдеского отделения полиции Айвар Саар сказал Järva Teataja, что причиной ДТП стало то обстоятельство, что водители не следуют дорожным знакам и разметке.

Пожилая женщина на Volkswagen повернула с виадука в сторону Раквере. Но после этого маневра она решила повернуть назад в сторону Пайде. Во время поворота налево машина выехала наперерез ехавшей сзади Kia.

ФОТО: Erakogu

В Volkswagen была только пожилая дама, в Kia было два человека. Водители были трезвы, шины автомобилей соответствуют требованиям.

Медики осмотрели участников ДТП на месте, госпитализация им не понадобилась.

В результате ДТП одна полоса была закрыта для движения. Полицейские и спасатели устраняли с дороги последствия аварии.