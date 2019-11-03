Вс, 3.11.2019
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  • Фото: неосторожный маневр водителя привел к ДТП

Фото: неосторожный маневр водителя привел к ДТП

Liiklusõnnetus Mäos

ФОТО: Erakogu

Сегодня, 3 ноября, днем на шоссе Пярну-Раквере на виадуке Мяо столкнулись два автомобиля.

Дежурный патрульный Пайдеского отделения полиции Айвар Саар сказал Järva Teataja, что причиной ДТП стало то обстоятельство, что водители не следуют дорожным знакам и разметке.

Пожилая женщина на Volkswagen повернула с виадука в сторону Раквере. Но после этого маневра она решила повернуть назад в сторону Пайде. Во время поворота налево машина выехала наперерез ехавшей сзади Kia.

ФОТО: Erakogu

В Volkswagen была только пожилая дама, в Kia было два человека. Водители были трезвы, шины автомобилей соответствуют требованиям.

Медики осмотрели участников ДТП на месте, госпитализация им не понадобилась.

В результате ДТП одна полоса была закрыта для движения. Полицейские и спасатели устраняли с дороги последствия аварии.

Участники ДТП остались на месте, чтобы дождаться буксира.

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