SportID c января 2020 года выходит на рынок в Дубае

Об этом BNS сообщил генеральный директор компании Марти Соосаар, подводя итоги визита президента Эстонии в Объединенные Арабские эмираты, организованного эстонским представительством ЕХРО 2020.

«Сами бы мы в Дубае не пробились, - сказал Соосаар. - А вот наше присутствие в составе сопровождавшей президента Керсти Кальюлайд делегации и поддержка эстонского представительства ЕХРО и Фонда развития предпринимательства сделали это возможным».

По словам Соосаара, на дубайских предпринимателей произвело впечатление то, что почти шестая часть работающего населения Эстонии, то есть, 100 000 человек, пользуется услугами Sport ID, помогая работе рынка услуг спорта и здорового образа жизни, финансируемых работодателями.

Как рассказал Соосаар, в течение двух дней в Дубае стороны вели переговоры по два часа и решение начать с эстонцами сотрудничество в Совете по спорту Дубая было решено уже после первой встречи.

Дубайский партнер Sport ID будет отвечать за продажу и маркетинг, а эстонский SportID должен будет к январю наладить программное обеспечение для работы на новом рынке. Соосаар напомнил, что его предприятие было создано семь лет назад как один из продуктов Союза фирменного спорта Эстонии и за это время прирастало в среднем на 100 процентов в год.

В фокусе проходящей в ОАЭ всемирной выставки создание бизнес-связей между предприятиями, странами и местными самоуправлениями.