В мире экономический бум, но в воздухе витают признаки опасности

Бычий рынок – англ. Bull Market, финансовый рынок определенной группы ценных бумаг, на котором растут цены, или, как ожидается, начнут расти в ближайшем будущем. Термин «бычий рынок» чаще всего используется по отношению к фондовому рынку, но может быть применен к любым активам, таким как облигации, валюта и сырье.

И по оценке экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, экономика сейчас в фазе бума. «Показатель безработицы США последний раз был настолько же низким в 1969 году — это означает, что экономический цикл в наивысшей точке и быстро расти дальше уже не получится», – сказал Оя.