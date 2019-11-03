В мире экономический бум, но в воздухе витают признаки опасности

«Сегодня мы имеем крупнейший в истории бычий рынок, а уровень мирового долга увеличился в четыре раза, в том числе интресс по облигациям Греции достиг нормального уровня, а печать валюты продолжается — это же нелогично, как долго это еще будет продолжаться?», – спрашивает глава Таллиннской биржи Каарель Отс на конференции «Умные деньги», передает Äripäev.
Бычий рынок – англ. Bull Market, финансовый рынок определенной группы ценных бумаг, на котором растут цены, или, как ожидается, начнут расти в ближайшем будущем. Термин «бычий рынок» чаще всего используется по отношению к фондовому рынку, но может быть применен к любым активам, таким как облигации, валюта и сырье.
И по оценке экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, экономика сейчас в фазе бума. «Показатель безработицы США последний раз был настолько же низким в 1969 году — это означает, что экономический цикл в наивысшей точке и быстро расти дальше уже не получится», – сказал Оя.
Оя привел аргумент, что структурные экономические проблемы сейчас можно найти в каждом уголке мира. «Промышленность США сдерживается тем, что происходит вокруг Boeing 737 Max, сланцевый сектор Эстонии тянет вниз промышленный сектор, в Германии и Европе проблемы с автомобильной промышленностью и дизельным скандалом».
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