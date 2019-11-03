Картина дня: смерть пропавшей девушки, грядущий шторм и проблемы новостроя

Пропавшая 21-летняя девушка найдена мертвой

Полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшей 30 октября из дома в Тарту и пропавшей 21-летней Анники. Сегодня, 3 ноября, в ходе поисков на местности в Тарту был найден ее труп. Читать далее...

Новострой, не новострой – все равно получишь головную боль?..

Регулярно орущая и не дающая спать по ночам пожарная сигнализация, отваливающиеся куски бетонных панелей, лопающиеся стеклянные панели балконных заграждений, затопленная парковка и проблемы с вентиляцией… Пожалуй, не такую картину рисовали в своем воображении люди, решившие купить квартиры в новом доме в столичном районе Ласнамяэ. Застройщик наличие проблем признает и обещает все исправить в гарантийный срок. Читать далее...

На дорогах будет ад: на Эстонию обрушатся штормовой ветер и снегопад

Над Скандинавии и Финляндией усиливается холодный антициклон. В то же время над югом Балтики активизируется циклон. Эстония будет на границе этих двух атмосферных образований, где усилится северо-восточный ветер, много дождей, а к вечеру, начиная с севера, осадки перейдут в мокрый снег и снег. На дорогах условия станут намного сложней. Читать далее...

Huawei: мы обеспокоены 5G-декларацией между Эстонией и США

Как сообщает китайский технологический гигант Huawei, компания обеспокоена декларацией о безопасности в сетях 5G, которое на этой неделе подписали Эстония и США, но продолжает быть уверенной в своем бизнесе и инвестициях в отношении Эстонии. Читать далее...

Фото: местные жители обнаружили в кромешной тьме глубоко увязший в кювете автомобиль

Вчера вечером во многих регионах Ярвамаа произошли аварии. Столкнулись автомобили на шоссе Таллинн-Тарту, пьяный водитель в деревне Пала врезался в дерево. Читать далее...

Получивший 18 лет за убийство жены в салоне красоты нарвитянин хочет смягчения наказания

Приговоренный судом первой инстанции к 18 годам лишения свободы за убийство собственной супруги нарвитянин Сергей Голубев настаивает на смягчении наказания. Читать далее...

График: правительству нужно закатать губу, дивидендов от Eesti Energia не будет

В третьем квартале 2019 года концерн Eesti Energia потерпел убытки в размере 9,5 млн евро. Это может означать, что правительство не сможет рассчитывать на дивиденды от госкомпании в госбюджете следующего года. Читать далее...

Начато расследование: не все сделки "Таллиннского городского транспорта" прозрачны

Министерство финансов инициировало расследование проступка в отношении предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT). Читать далее...

Бизнес-идея: на эстонских кладбищах теперь действуют доставщики свечей

Осенью в Эстонии начало работу предприятие, которое предлагает сервис: заказать доставку свечей на могилу. Читать далее...

Лев готовится к прыжку

Не все Маарду Масленица, будет и Сабантуй – обещает новое руководство, вынашивающее грандиозные планы и призывающее к сотрудничеству. Читать далее...

Фото: неосторожный маневр водителя привел к ДТП