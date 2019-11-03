Жителей Таллинна пытаются примирить с появлением крематория возле домов

«Вопрос строительства крематория на территории кладбища Лийва для местных жителей чувствительная тема и вызвал недовольство. Я исследовал правомерность возведения строящегося на кладбище Лийва крематория и, согласно полученной от различных ведомств информации, строительство отвечает действующему распорядку. Поскольку крематорий не является жилым домом или офисным зданием, различные городские ведомства, участвующие в проекте, должны были раньше оповестить местных жителей. Обычное официальное уведомление с указанием адреса планируемой недвижимости в данном случае недостаточно. Безусловно, госчиновник должен сделать из этого соответствующие выводы», - сказал председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик.

В первую очередь живущих поблизости от будущего крематория волнует то, что крематорий виден с улицы Валдеку. Во-вторых, они боятся, что из-за участников похорон все парковочные места будут постоянно заняты. Также есть опасения, что до жилых домов будет доноситься звон колокола и распространяться запах после кремации.

В ходе обсуждения выяснилось, что здание крематория видно только с подъездной дороги и, видимо, также из окон последнего этажа стоящего вдали пятиэтажного дома. С последним ничего не сделать и это не является аргументом, поскольку, например, в Пирита или в Ласнамяэ из многих окон видна телебашня и т. д. Возле подъездной дороги на краю улицы Валдеку находится городская земля, и в ходе обсуждений договорились, что там можно высадить дополнительные зеленые насаждения.

Что касается парковки, в собственности крематория, согласно проекту, 13 мест (также несколько предназначенных для работников парковочных мест позади здания). Теоретически можно сделать еще 4-6 мест. Для этого в проект надо внести изменения. «После встречи осталось впечатление, что предприятие готово это сделать. Также обсуждалось, готовы ли они вместе с городом внести свой вклад в строительство парковочных мест возле улицы Валдеку, но по этому вопросу определенные договоренности достигнуты не были. Представитель предприятия сказал, что они готовы рассмотреть этот вопрос, но до оглашения конкретных цифр ничего обещать не могут. Жители были уверены, что имеющихся парковочных мест не будет достаточно», - сообщает пресс-секретарь горсобрания.

Что касается звона колокола во время панихиды, по словам представителя предприятия, речь идет об электронном колоколе, звон которого можно регулировать. Опыт предприятия в связи с крематорием в Вильянди показывает, что клиенты не хотят слышать звон колокола. Но если все-таки нужен звон колокола, его делают настолько тихим, что звон не слышен вдалеке. Если у местных жителей все-таки будут жалобы, предприятие пообещала вообще прекратить использовать звон колокола.