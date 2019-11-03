«Черные лесорубы» убили защитника амазонских лесов

В результате выстрелом в голову был убит один активистов Паулино Гуажажара. Еще один получил ранения. Инцидент произошел в штате Мараньян, во время патрулирования леса коренными жителями.

В правоохранительных органах заявили, что на место происшествия выслана команда следователей для выяснения обстоятельств случившегося. Власти обещают найти и наказать ответственных за преступление.

Соня Гуажажара, представительница группы, защищающей права коренного населения, утверждает, что после прихода к власти президента Жаира Болсонару к ним стали поступать многочисленные сообщения о нарушителях, вторгающихся на территорию племен.

Гуажажара - одна из крупнейших в Бразилии групп коренного населения, насчитывающая порядка 20 тысяч человек. Они живут в глубине леса, практически не контактируя с внешним миром.