Вс, 3.11.2019
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Во Франции перевернулся автобус с туристами, более 30 пострадавших

Скорая помощь Франции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Guillaume Souvant/AFP/Scanpix

Более тридцати человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса, который направлялся из Парижа в Лондон и не сладил со скользкой дорогой, передает Courrier Picard.

По данным издания, автобус компании Flixbus опрокинулся на трассе A1 в департаменте Сомма незадолго до полудня по местному времени. По предварительной информации, водитель на повороте не справился с управлением из-за мокрого асфальта, поэтому автобус врезался в ограждение и перевернулся набок, сообщает "Фонтанка".

Пострадали 33 человека, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. Автобус вез туристов из Парижа в Лондон. Среди пассажиров, как уточняет Courrier Picard, были граждане Франции, Испании, Ирландии и России. 

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