Во Франции перевернулся автобус с туристами, более 30 пострадавших

Более тридцати человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса, который направлялся из Парижа в Лондон и не сладил со скользкой дорогой, передает Courrier Picard.
#Somme Un car #Flixbus se renverse sur l’A1, 32 blessés dont au moins un grave https://t.co/f0eQttJMQe pic.twitter.com/mRazOCxPWg— Courrier picard (@CourrierPicard) 3 ноября 2019 г.
По данным издания, автобус компании Flixbus опрокинулся на трассе A1 в департаменте Сомма незадолго до полудня по местному времени. По предварительной информации, водитель на повороте не справился с управлением из-за мокрого асфальта, поэтому автобус врезался в ограждение и перевернулся набок, сообщает "Фонтанка".
Пострадали 33 человека, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. Автобус вез туристов из Парижа в Лондон. Среди пассажиров, как уточняет Courrier Picard, были граждане Франции, Испании, Ирландии и России.