Во Франции перевернулся автобус с туристами, более 30 пострадавших

По данным издания, автобус компании Flixbus опрокинулся на трассе A1 в департаменте Сомма незадолго до полудня по местному времени. По предварительной информации, водитель на повороте не справился с управлением из-за мокрого асфальта, поэтому автобус врезался в ограждение и перевернулся набок, сообщает "Фонтанка".