Названы самые опасные страны Европы: результат Эстонии порадовал

Так, количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч, передает Korrespondent со ссылкой на данные Евростата.

В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115).