Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Из поста Бабченко в Facebook следует, что он уехал из Украины из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.

Он отметил, что еще полгода назад пообещал: уедет, если на выборах президента Украины победит кандидат, с позицией которого он не согласен.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - написал Бабченко.

Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел на Украине весной 2018 года. 29 мая сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.