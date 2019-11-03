Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский журналист Аркадий Бабченко, в последнее время живший на Украине, покинул эту страну.
Из поста Бабченко в Facebook следует, что он уехал из Украины из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.
Он отметил, что еще полгода назад пообещал: уедет, если на выборах президента Украины победит кандидат, с позицией которого он не согласен.
"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - написал Бабченко.
Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел на Украине весной 2018 года. 29 мая сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.
На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.