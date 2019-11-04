Олеся Лагашина: травля в школе была в 90-х и никуда не делась сейчас

Журналист подчеркнула, что травля в школе была всегда: и в 90-х годах, и сейчас, она никуда не делась, иначе об этом так много бы не говорили.

«Бывают ситуации, когда школа не хочет выносить сор из избы или не может убрать из школы преподавателя, ставшего источником травли. Часто школьники вынуждены сами уходить из школы, чтобы решить эту проблему для себя на личном уровне», – сказала Лагашина.

«Что касается 90-х годов, то я очень хорошо помню, как мальчик из параллельного класса пытался выбросить меня из окна, а при этом учительница, заставившая меня высидеть целый урок географии с окровавленной спиной, в итоге обратилась к моим родителям с требованием, чтобы они заплатили за разбитое стекло. Так что школы по-разному решают эти проблемы», – добавила журналист.

Директор школы Костивере Ольга Сайковская при этом отметила, что сегодняшние реалии, подходы 90-х годов и воспитательные методы 19 века – это разные категории: «Проблема существует и сейчас, но методы и решения изменились».