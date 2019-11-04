Социальный педагог: учителя может обидеть каждый

По статистике, жертвой травли становится каждый четвертый школьник, и столько же учителей подвергаются насмешкам и издевательствам. Почему учителя так часто и сами становятся жертвами травли?

«Родители постоянно сосредотачиваются только на негативе, хорошего в школе они уже не замечают. Учителя может унизить любой: мама, папа, бабушка, дедушка ученика, да и сам ученик. Поводом может стать что угодно: не ту поставили отметку, что-то не так сказали и т.д.», – рассказала педагог.

У учителя вообще не осталось рычагов, чтобы оказать правильное педагогическое воздействие на ученика.

«Почему я, будучи педагогом, не считаю возможным делать замечания или указания в адрес родителей - комментировать, как они работают продавцом, строителем или архитектором? Я же не указываю им на то, что они что-то не так сделали или плохо смонтировали. Но профессия учителя предполагают, что его могут критиковать со всех сторон», – посетовала Баранюк.

Необходимо искать решения в плоскости диалога между школой и семьей. А для занятий превентивной работой у классного руководителя должно быть больше свободного времени.