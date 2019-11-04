Айвар Похлак: бескультурье – источник многих бед

«У меня пятеро детей. И если кто-то из них обращается ко мне с проблемой, я должен уделять им столько внимания, сколько потребуется. То же самое относится и к учителям».

Классы в школах становятся все больше и больше. Откуда педагогам черпать энергию? С таким количеством учеников справится только супермен!

«Следствием глобальной проблемы нехватки времени и внимания становится то, что общество катится в непонятную сторону. И первыми жертвами становятся наши дети», – подчеркнул глава Футбольного союза.

Похлак считает, что русским детям приходится совсем не просто: «Если говорить о русскоязычной среде в Эстонии, то там все еще сложнее».

На фоне общего бескультурья русские дети, родители которых находятся в постоянном стрессе, теряют связи со своей культурой и истоками и вовсе оказываются в подвешенном состоянии. Это большая проблема!