Пн, 4.11.2019
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Айвар Похлак: бескультурье – источник многих бед

"На фоне растущего бескультурья русские дети страдают больше всех", – считает президент Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак.

ФОТО: Madis Sinivee / Postimees

«Общество теряет культуру и культурность. СМИ все больше заточены на экстрим, а родители все чаще предпочитают общению с детьми развлечения», – отметил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ президент Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак.  

«У меня пятеро детей. И если кто-то из них обращается ко мне с проблемой, я должен уделять им столько внимания, сколько потребуется. То же самое относится и к учителям».

Классы в школах становятся все больше и больше. Откуда педагогам черпать энергию? С таким количеством учеников справится только супермен!

«Следствием глобальной проблемы нехватки времени и внимания становится то, что общество катится в непонятную сторону. И первыми жертвами становятся наши дети», – подчеркнул глава Футбольного союза.  

Похлак считает, что русским детям приходится совсем не просто: «Если говорить о русскоязычной среде в Эстонии, то там все еще сложнее».

На фоне общего бескультурья русские дети, родители которых находятся в постоянном стрессе, теряют связи со своей культурой и истоками и вовсе оказываются в подвешенном состоянии. Это большая проблема!

По оценке Похлака, не стоит удивляться тому, что обостряется старая проблема травли в школе: «Масс-медиа учат нас не тому, как жить нормально, а культивируют все экстремальное. Они учат нас ментальной травле. Во-вторых, общество рассматривает родителей исключительно как потребителей, пытаясь - с целью извлечения прибыли - направить все их свободное время на развлечения».

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