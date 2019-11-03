График: эстонские пенсионные фонды уже не самые худшие в мире

В докладе анализируется помимо государств-членов OECD целый ряд пенсионных фондов государств, не входящих в эту организацию.

Из нового доклада следует, что средняя рентабельность пенсионных фондов в Эстонии в 2018 году составила -5,5 процента, что ниже среднего показателя стран-членов OECD, но все-таки выше, чем в Латвии (-6,7%), Литве (-6,0%) и США (-6,7%).

В конце прошлого года на мировых финансовых рынках были большие распродажи и для многих мировых фондовых индексов это был худший год после финансового кризиса. Особенно большие падения были на рынках Европы, Азии и так называемых развивающихся рынках. Индекс Таллиннской фондовой биржи OMXT в прошлом году упал на 6,4 процента, самое большое падение с 2014 года.

Также на реальную рентабельность пенсионных фондов в прошлом году повлияла инфляция, которая в прошлом году в Эстонии составляла 3,4 процента и была одной из самых больших в странах OECD.

Но если смотреть на рентабельность за долгий период, средняя реальная рентабельность за 15 лет наших пенсионных фондов стоит на предпоследнем месте перед Чехией, а за десять лет — почти средний показатель OECD.

Объем пенсионных активов сократился в прошлом году в общей сложности в 12 странах из 65 проанализированных. Объемы снизились как в развитых странах (например, в Голландии, Великобритании, США), так и в небольших странах. Наибольшее снижение объема пенсионных активов произошло в Польше - целых 10,1 процента.