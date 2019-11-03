«Как только за тобой закроется дверь, о тебе забудут»: откровения бизнес-леди о том, легко ли покинуть трон
Журнал Santa рассказал истории бизнесвумен после того, как они покинули свои высокопоставленные должности. Своими откровениями поделилась и экс-руководитель Statoil и Rail Baltica Байба Рубеса, пишет Rus.TVNET.
С ведущих должностей она уходила несколько раз. Десять лет она руководила Latvija Statoil, еще семь - Statoil ASA и три года Rail Baltica. Она уверена, что этот список она еще продолжит, а пока...
Она точно знает, что быть на руководящей должности десять лет в одной и той же компании - это максимальный срок. "Поскольку ты начинаешь повторяться", - говорит Байба Рубеса.
Поворотным моментом для Байбы стала смерть мужа сестры.
"Я очень четко увидела, что не стоит жить, чтобы выплатить ипотеку. Жизнь коротка и необходимо быть с теми, кто кажется для тебя ценным".
Тогда она ушла с руководящей должности в Statoil и пожила в свое удовольствие в сельском домике. Накопив силы, она возглавила проект Rail Baltica. Сейчас Рубеса не скрывает своей горечи по поводу окончания работы в нем.
"Для меня уход с этой работы был сложным, потому что многие процессы я оставила в руках негодяев", - говорит она. В то же время ее никак не огорчает потеря статуса:
"Еще когда я была молодой, я видела, что стало с одним из руководителей Volkswagen - он казался всемогущим, но в тот день, когда он вышел на пенсию, никто больше не брал его во внимание. (...)
На самом деле, как только за тобой закрывается дверь, о тебе забывают", - убеждена Рубеса.
Но бизнес-леди знает, если закрывается одна страница жизни, открывается другая. Сейчас она наслаждается природой и людьми вокруг и верит, что именно в моменты отдыха приходят самые лучшие идеи, что делать дальше.