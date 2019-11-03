Свинина в Эстонии может подорожать еще больше

Если властям Поднебесной не удастся обуздать вирус, и восстановить производство в прежнем объеме, то свиное мясо может еще больше подскочить в цене, передает rus.err.ee со ссылкой на программу новостей ETV+ "Актуальная камера".

"Мы говорим об увеличении цены закупки на 40%, а если речь идет о сырье для колбас, то цены выросли на 50% по сравнению с началом года", - рассказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

"Европейские страны, прежде всего Германия, Испания, а также Финляндия, Дания и другие, начали массовый экспорт свинины в Китай, все это создает дефицит в европейских странах и, соответственно, влияет на цены европейской свинины", - объяснил исполнительный директор фирмы Atria Eesti AS Олле Хорм.