Ивари Падар требует от Марта Ярвика объяснить его ложь по делу о листериозе

Очередную ложь Ярвика наглядно разоблачило опубликованное 31 октября в Maaleht интервью, в котором министр утверждает, что получил «первую официальную информацию (о вспышке листериоза) лишь в августе после запросов». Неделей раньше Ярвик заверил ERR, что впервые услышал об этой теме только в августе.

«Однако еще 9 июля вы отправили на ошибочный адрес и 26 июля на правильный адрес э-почты Ветеринарно-продовольственного департамента вопрос: "У каких производителей Евросоюза, помимо M.V.Wool, было выявлено превышение допустимой нормы листерий?"» - спросил Падар, в свое время работавший министром сельского хозяйства.

Такая формулировка вопроса, по словам Падара, однозначно указывает на то, что на момент отправки письма в департамент Ярвик был в курсе проблем на рыбной ферме.