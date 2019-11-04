Ивари Падар требует от Марта Ярвика объяснить свою ложь по делу о листериозе

Социал-демократ и депутат Рийгикогу Ивари Падар направил письмо министру по делам сельской жизни Марту Ярвику, в котором спрашивает, почему Ярвик в ситуации с листериозом многократно вводил общественность в заблуждение, юлил и искажал факты.
Очередную ложь Ярвика наглядно разоблачило опубликованное 31 октября в Maaleht интервью, в котором министр утверждает, что получил «первую официальную информацию (о вспышке листериоза) лишь в августе после запросов». Неделей раньше Ярвик заверил ERR, что впервые услышал об этой теме только в августе.
«Однако еще 9 июля вы отправили на ошибочный адрес и 26 июля на корректный адрес э-почты Ветеринарно-продовольственного департамента вопрос: "У каких производителей Евросоюза, помимо M.V.Wool, было выявлено превышение допустимой нормы листерий?"», - отметил Падар, в свое время работавший министром сельского хозяйства.
Такая формулировка вопроса, по словам Падара, однозначно указывает на то, что на момент отправки письма в департамент Ярвик был в курсе проблем на рыбной ферме.
Помимо этого, 12 июля министр по делам сельской жизни в AS M.V. Wool принял участие в заседании консультационного совета при Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), где первым пунктом повестки, согласно протоколу, был доклад владельца предприятия Мати Ветевоола, в котором была основательно затронута актуальная тема листериоза. Из протокола также следует, что вторым пунктом повестки был доклад министра Ярвика и, таким образом, он не мог не слышать доклад Ветевоола о листериозе.