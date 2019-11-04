Пн, 4.11.2019
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"Бавария" рассталась с неудачливым тренером

Нико Ковач

ФОТО: Ronald Wittek/EPA

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду, передает Sports.ru.

Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».

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