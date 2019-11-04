Льюис Хэмилтон выиграл шестой титул чемпиона "Формулы-1" и хочет замахнуться на рекорд Михаэля Шумахера

Хэмилтон впервые стал чемпионом в 2008 году в составе «Макларена», а в гибридную эпоху брал титулы каждый сезон, за исключением 2016 года – тогда лучшим стал его партнер по «Мерседесу» Нико Росберг.
Британский гонщик вышел на чистое второе место в истории по количеству побед в чемпионате и обошел Хуана-Мануэля Фанхио. Льюису осталось одно чемпионство до повторения достижения Михаэля Шумахера, на счету которого рекордные семь титулов.
Титул чемпиона мира принесло Хэмилтону второе место на Гран-при США, которое выиграл пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят ("Торо Россо") занял 12-е место. Квят был оштрафован на пять секунд – причиной штрафа стало столкновение с Серхио Пересом на последнем круге гонки.