Пн, 4.11.2019
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Льюис Хэмилтон выиграл шестой титул чемпиона "Формулы-1" и хочет замахнуться на рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон

ФОТО: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон  в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1».

Хэмилтон впервые стал чемпионом в 2008 году в составе «Макларена», а в гибридную эпоху брал титулы каждый сезон, за исключением 2016 года – тогда лучшим стал его партнер по «Мерседесу» Нико Росберг.

Британский гонщик вышел на чистое второе место в истории по количеству побед в чемпионате и обошел Хуана-Мануэля Фанхио. Льюису осталось одно чемпионство до повторения достижения Михаэля Шумахера, на счету которого рекордные семь титулов.

Титул чемпиона мира принесло Хэмилтону второе место на Гран-при США, которое выиграл пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят ("Торо Россо") занял 12-е место. Квят был оштрафован на пять секунд – причиной штрафа стало столкновение с Серхио Пересом на последнем круге гонки.

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