Названы уезды, лидирующие по числу ДТП с участием диких животных

Мартин Кукк, руководитель группы If Insurance, специализирующейся на ущербе, нанесенном транспортным средствам, пояснил, что за прошедший год страховое общество зарегистрировало 12% рост количества наезда на животных. Большинство несчастных случаев имеет место в районах с наибольшей интенсивностью потока автотранспорта.

Наибольшее количество аварий в результате столкновений с дикими животными произошло в Харьюмаа (15%), Тартума (10%), Пярнума (10%) и Ляэне-Вирума (7%); наименьшее их количество зарегистрировано в Хийумаа (2%), Ляэнемаа (3%) и Валгамаа (3%).

В то же время интенсивность дорожного движения не является единственным фактором, определяющим количество связанных с дикими животными аварий. Свою роль играет также окружающая дорогу местность, места обитания и тропы животных. Например, в Йыгевамаа и Вырумаа транспортных происшествий, связанных с дикими животными (6% и 7% соответственно), произошло больше, чем в Ида-Вирумаа (4%), причем независимо от интенсивности дорожного движения, пояснил Кукк.

Связанные с дикими животными аварии в Пярнуском уезде за год участились почти вдвое. Наблюдается значительное увеличение количества несчастных случаев также в Валгаском уезде (увеличение на 73%), Выруском уезде (58%), Вильяндиском уезде (26%), уезде Сааремаа (24%) и Ярваском уезде (23%).