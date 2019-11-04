СМИ: Трамп вмешался в британскую политику накануне парламентских выборов

На вопрос, кого он поддерживает в качестве главы британского парламента, Трамп ответил, что Борис Джонсон - правильный человек для этого времени. "Они оба мои друзья. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились, думаю, это возможно", - заявил президент США.

Фарадж отказался от участия в выборах

Инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж отказался от участия в выборах в парламент. Вместо этого он хотел бы поддержать 600 кандидатов от своей партии по всей Великобритании, сказал политик в интервью Би-би-си.

На прошлой неделе Трамп уже вмешивался во внутреннюю политику Великобритании. Так, в интервью он заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин очень плох для Великобритании.

Досрочные выборы в британский парламент пройдут 12 декабря