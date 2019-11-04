Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Два матча состоялись в регулярном первенстве НХЛ.
"Вашингтон" одержал домашнюю победу над "Калгари" 4:2 благодаря хет-трику Петра Враны и двум передачам Евгения Кузнецова. "Огоньки" первыми открыли счет в матче, на пятой минуте отличился Эндрю Манжипан, но к середине первой двадцатиминутки "Кэпиталз" уже были впереди 2:1, благодаря дублю Враны. "Калгари" на 19-й минуте сравнял счет, но это было последнее результативное действие канадцев - Врана и Эллер установили во втором и третьем периоде окончательный счет.
"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, набрав после 16 встреч 25 очков. На два очка и три поединка меньше у "Бостона".
В Западной конференции "Анахайм" дома проиграл аутсайдеру, "Чикаго", 2:3. "Ястребы" быстро повели во встрече 2:0, но "Утки сумели сравнять счет. Победу на последних секундах матча "Чикаго" принес точный бросок лидера команды, Патрика Кейна.