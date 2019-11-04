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  • Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Washington Capitals center Evgeny Kuznetsov (92), of Russia, looks for an open teammate past Calgary Flames center Mikael Backlund (11), of Sweden, during the third period of an NHL hockey game Sunday, Nov. 3, 2019, in Washington. The Capitals won 4-2. (AP Photo/Al Drago)

ФОТО: Al Drago/AP

Два матча состоялись в регулярном первенстве НХЛ.

"Вашингтон" одержал домашнюю победу над "Калгари" 4:2 благодаря хет-трику Петра Враны и двум передачам Евгения Кузнецова. "Огоньки" первыми открыли счет в матче, на пятой минуте отличился Эндрю Манжипан, но к середине первой двадцатиминутки "Кэпиталз" уже были впереди 2:1, благодаря дублю Враны. "Калгари" на 19-й минуте сравнял счет, но это было последнее результативное действие канадцев - Врана и Эллер установили во втором и третьем периоде окончательный счет.

"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, набрав после 16 встреч 25 очков. На два очка и три поединка меньше у "Бостона".

В Западной конференции "Анахайм" дома проиграл аутсайдеру, "Чикаго", 2:3. "Ястребы" быстро повели во встрече 2:0, но "Утки сумели сравнять счет. Победу на последних секундах матча "Чикаго" принес точный бросок лидера команды, Патрика Кейна.

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