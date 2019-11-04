Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

"Вашингтон" одержал домашнюю победу над "Калгари" 4:2 благодаря хет-трику Петра Враны и двум передачам Евгения Кузнецова. "Огоньки" первыми открыли счет в матче, на пятой минуте отличился Эндрю Манжипан, но к середине первой двадцатиминутки "Кэпиталз" уже были впереди 2:1, благодаря дублю Враны. "Калгари" на 19-й минуте сравнял счет, но это было последнее результативное действие канадцев - Врана и Эллер установили во втором и третьем периоде окончательный счет.