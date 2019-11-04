"Зенит" выиграл первый круг российской Премьер-лиги, "Краснодар" совершил удивительное спасение в матче с "Ростовом

Главный матч 15-го тура чемпионата России по футболу состоялся в Санкт-Петербурге. "Зенит" принимал ЦСКА. Армейцы открыли счет на последней минуте первого тайма, отличился Никола Влашич. "Зениту" спас результат Александр Ерохин: на 73-й минуте полузащитник петербуржцев откликнулся на передачу Артема Дзюбы и сравнял счет. "Зенит" выиграл первый круг чемпионата, набрав в 15 матчах 33 очка, ЦСКА идет пятым с 27 баллами.

Второе место удерживает "Ростов": подопечные Валерия Карпина упустили победу на последних секундах матча с "Краснодаром". Дончан вели к 90-й минуте после дубля Алексея Ионова, но Владислав Игнатьев и Урош Спайич в добавленное арбитром время лишили "Ростов" победы - 2:2. После 15 туров у "Ростова" 32 очка, "Краснодар" занимает четвертое место с 29 очками. Третье место и 30 очков у "Локомотива", сыгравшего 1:1 с "Уфой", которую возглавляет бывший защитник "железнодорожников" Вадим Евсеев.