Введение авианалога в Финляндии повлияло бы и на жителей Эстонии

Инициаторы предложения обосновывают его сокращением авиаперелетов, что, в свою очередь, необходимо для борьбы с изменением климата. Оплачивать авианалог будут пассажиры, а налоговые сборы предлагается направить на развитие более экологически чистых способов путешествий.

Сейчас авиаперелеты в Финляндии практически не подлежат налогообложению. Например, топливо для самолетов совсем не облагается налогом. Начиная с прошлого года авианалог стал взиматься в Швеции.

И хотя конкретные цифры не называются, в качестве примера приводят все ту же Швецию, где авианалог составляет от шести до 40 евро.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что на примере стран, где уже введен авианалог, можно говорить о доплате до 10 евро на перелетах внутри ЕС. Это значит, что летящие транзитом через Финляндию жители Эстонии будут вынуждены заплатить налог.

«Тема окружающей среды в настоящее время очень актуальна. Мировая авиация следит за развитием событий. Когда люди читают новости, у них складывается впечатление, что самолеты являются огромным источником выбросов CO2, но в действительности на долю мировой авиации приходится менее двух процентов эмиссий», - сказал Пяргмяэ. По его мнению, введение авианалога можно было бы понять, когда речь идет о крупных рынках вроде Великобритании или Германии, так как аэропортами этих стран ежегодно пользуются сотни миллионов пассажиров. А поскольку рынки Эстонии и Финляндии не столь велики, введение дополнительных сборов не привело бы к положительным последствиям.

Например, после введения авианалога в Швеции, было зафиксирован четырехпроцентное сокращение числа пассажиров. Хотя другим важным фактором, влияющим на сокращение авиапассажиров, является стремление шведов реже пользоваться самолетами во время путешествий.

По словам Пяргмяэ, если северные страны решать ввести авианалог, вполне возможно, что жители Эстонии начнут летать через другие страны, чтобы найти альтернативу Хельсинки.

Представители финской авиакомпании Finnair заявили, что всячески поддерживают стремление активистов сократить выбросы углекислого газа, но в то же время не поддерживаются возможное введение авианалога.