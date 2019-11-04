Сколько лет первому кооперативному дому в центре Таллинна?

«Этот дом по адресу Кентманни, 9, который находится напротив посольства США, является частью богатой истории района Кесклинн, которую стоит знать. Осмелюсь предположить, что многие молодые люди моего поколения не знают, что такое кооперативная квартира. Это здание построено по специальному проекту и является одним из видных архитектурных примеров того времени», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Председатель правления квартирного товарищества Sakala дома по адресу Кентманни, 9 Инга Кяэр живет в этом доме уже много лет. Здесь же прошло ее детство. «Наш дом был построен в 1969 году по проекту архитектора Пауля Мадалика. Для того времени это было здание с необычным решением - большими окнами и стеклянными дверями, широкими лестницами и лифтом», - сказала Кяэр.