"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, матч "Тоттенхэма" и "Эвертона" омрачила тяжалейшая травма Андре Гомеша

"Тоттенхэм" продлил свою неудачную серию в АПЛ: "Шпоры" упустили на 97-й минуте матча победу над "Эвертоном" 1:1. Команда Маурисио Почеттино вела в счете с 63-й минуты матча. Однако нападающий «Эвертона» Дженк Тосун сравнял счет. «Тоттенхэм» не выигрывает в АПЛ с сентября. Ранее команда потеряла очки в матчах с «Ливерпулем» (1:2), «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:3). В последний раз команда Маурисио Почеттино выигрывала 28 сентября, победив «Саутгемптон» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ и располагается на 11-м месте в таблице АПЛ.

"Эвертон" же лишился из-за тяжелейшей травмы полузащитника Андре Гомеша в результате стыка с игроками «шпор» – нападающим Сон Хын Мином и защитником Сержем Орье.

По итогам эпизода корейскому форварду была показана красная карточка на 79-й минуте матча. Стоит отметить, что изначально арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сону желтую карточку, но потом изменил решение и удалил футболиста. Как сообщается, Гомеш получил травму ноги, которая выглядит очень серьезной. Увидев травму, Сон Хын Мин расплакался, а Серж Орье начал молиться.

В остальных матчах подобных ужасов не наблюдалось: "Лестер" спокойно обыграл "Кристал Пэлас" 2:0, "Манчестер Юнайтед" в очередной раз проиграл, на сей раз "Борнмуту" 0:1, и опустился на десятое место.