Военное нападение на страны Балтии: сколько придется обороняться, пока нам не помогут?

В рамках передачи TVNET Pasaule kabatā (в переводе - «Мир в кармане») вышел специальный выпуск о безопасности стан Балтии. В студии - бывший военный аналитик, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш. Комментарий по телефону дал парламентский секретарь Минобороны Мартиньш Стакис.

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Pasaule kabatā - 18 серия

На этой неделе американский аналитический центр The Jamestown Foundation опубликовал исследование под названием How to Defend the Baltic States («Как защитить страны Балтии»). Оно включает анализ текущей ситуации в области военной безопасности в странах Балтии и дает рекомендации национальным правительствам по улучшению их военного потенциала, такие как, например, введение обязательной военной службы и более тесное сотрудничество по защите критически важной инфраструктуры, рассказывает Русский TVNET.

Чтобы обсудить исследование, TVNET пригласил на интервью бывшего военного аналитика и автора блога Vara bungas Мартиньша Вердиньша. На встречу также был приглашен парламентский секретарь Минобороны Мартиньш Стакис, однако чиновник задержался на заседании Сейма и не смог присутствовать на записи программы. Однако интересующие нас вопросы мы смогли задать ему по телефону.

Достаточно ли в странах Балтии размещено солдат, чтобы противостоять нападению со стороны России хотя бы 30 дней?

Согласно исследованию, первые дополнительные силы НАТО в страны Балтии могут прибыть в течение 30 дней.

В свою очередь, мобилизация ключевых сил альянса может занять несколько месяцев. В результате страны Балтии, вместе с расширенными боевыми группами НАТО, хотя бы месяц должны будут выстоять самостоятельно.

В противном случае Россия может оккупировать территории стран Балтии и успеть занять оборонительные позиции, после чего вернуть территории обратно будет очень сложно. Вопрос в том, способны ли мы это сделать?

Мартиньш Вердиньш утверждает, что присутствие многонационального батальона НАТО в трех балтийских государствах указывает на то, что регулярные силы на местах не считаются достаточными.

«Нам, как и любым военным планировщикам, хотелось бы, чтобы расположенные у нас силы были гораздо больше. Например, в странах Балтии могло быть размещено гораздо больше дивизий», - говорит Вердиньш.

Однако он указывает, что наращивание сил НАТО на нашей территории может стать политически проблематичным, поскольку этот процесс будет болезненным для самой России.

«Их столько, сколько есть, и вряд ли будет больше», - говорит Вердиньш. Автор блога Vara bungas соглашается с мнением автора исследования, что было бы неплохо, если бы страны Балтии сами смогли найти необходимых регулярных солдат на своей территории.

Он также согласен с тем, что одним из вариантов поиска этих войск является возобновление обязательной военной службы, способной набрать по меньшей мере семь полноценных бригад (три в Литве, две в Латвии и две в Эстонии) в случае войны.

«Во время войны за независимость в латвийской армии было 70 000 солдат, и автор исследования указывает, что демографически мы сможем мобилизовать гораздо больше людей, чем в настоящее время», - говорит Вердиньш.

Может ли обязательная военная служба стать лекарством от наших болезней?

Мартиньш Стакис относится к такому сценарию более скептически. В телефонном интервью он отметил, что возобновить обязательную военную службу (на два года, согласно исследованию) было бы очень проблематично.

«Нам необходимо проанализировать, готовы ли к такому мы и наша экономика. Я вижу множество плюсов, которые мы могли бы приобрести, но нужно смотреть на ситуацию реально», - говорит Стакис.

Секретарь парламента согласен с тем, что для обучения специалистов работе со специфической техникой, потребуется не меньше двух лет, однако, профессиональная военная служба могла бы выполнять функции национальной обороны гораздо лучше.

Кроме того, в исследовании положительно отмечена Польша, которая уже отказалась от обязательной военной службы в 2008 году.

Говоря об экономических аспектах обязательной военной службы, Мартиньш Вердиньш указывает, что в исследовании допущено, что в случае необходимости союзники по НАТО могли бы обеспечить наши войска необходимой экипировкой. Таким образом, экономическое давление на солдат, призванных на обязательную военную службу, было бы не таким сильным.

Мартиньш Статис с этим утверждением не согласен. Он указывает, что такой сценарий вряд ли осуществится и что Латвии потребуется потратить не менее 4% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Вердиньш также отмечает, что обязательная военная служба должна обсуждаться, по крайней мере, на политическом уровне.

«Дело в том, что наши политики часто это дело понимают, как общее военное послушание, в рамках которого в армию будут призваны абсолютно все. Однако существуют и другие модели обязательной военной службы. Например, в Литве призывают только то количество солдат, которое могут квалифицированно и хорошо обучить»,- говорит Вердиньш.

Бывший военный аналитик также подчеркивает, что солдаты, проходящие обязательную военную службу, уже вносят значительный вклад в национальную оборону.

«Дополнительные 2000–3000 солдат уже внесли бы большой вклад в нашу собственную пехотную бригаду», - говорит Вердиньш.

Достаточно ли сотрудничают страны Балтии между собой?

В исследовании также подвергается критике тот факт, что страны Балтии сотрудничают между собой недостаточно хорошо.

Вердиньш отмечает, что есть несколько проблем в вопросах совместного военного командования. «Если мы объединим военные цепи, может случиться так, что странам Балтии придется отказаться от части своего суверенитета над вооруженными силами и передать его совместному штабу или другой структуре. На данный момент в наших государствах существуют три сотрудничающих друг с другом генеральных штаба, но мы не можем говорить о единой командной структуре», - говорит бывший военный аналитик.

Он также отмечает, что предпринимаются попытки объединить командные структуры на более высоком уровне - через штабы НАТО - но пока еще не доказано, что они способны эффективно координировать вооруженные силы трех балтийских государств.

«Наши армии достаточно по-разному построены, вооружены, и мы провели слишком мало совместных учений, чтобы выяснить, как эта система командования могла бы работать», - говорит Вердиньш.

В свою очередь Мартиньш Стакис высказал мнение, что ЕС сам по себе не является федеративным союзом.

«Автор исследования родом из США и смотрит на вещи иначе. Я считаю, что объединенная армия стран Балтии - это относительно утопический сценарий, и что у эстонских и литовских коллег есть свои административные планы.

Кроме того, между тремя странами есть заметные различия. Например, Литва подчеркивает, что у нее большие и хорошие дороги, а в Латвии почва болотистая. В такой ситуации невозможно использовать одну и ту же военную технику», - говорит Стасис.

Роль рядового гражданина в пресечении российской агрессии

Вердиньш отмечает, что у участия простых граждан в борьбе с агрессором будет символическое значение, однако, с военной точки зрения людям обязательно нужно будет работать в тандеме с регулярными войсками.

«Было бы хорошо, если бы эти патриотические граждане уже вступили в ряды Земессардзе. В нашей стране ситуация с военной подготовкой не очень хорошая. Поколение, которое когда-то проходило обязательную военную службу, медленно покидает сцену по разным причинам.

В свою очередь новое поколение, абсолютно демилитаризовано. Если молодой человек не служил в Яунсардзе или Земессардзе, обучение должно начинаться с нуля.

У нас также нет обязательной военной службы для подготовки людей к войне. Это означает, что в случае конфликта у нас будет много патриотически настроенных людей, которые захотят многое сделать для своей родины, но у них нет возможности оказать организованное сопротивление», - говорит Вердиньш.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О чем странам Балтии может сигнализировать появление такого исследования?

«Поскольку исследования такого уровня до сих пор не проводились, следует иметь в виду, что дискуссии о нашей безопасности ведутся. Это исследование, несомненно, будет прочитано рядом политиков и других влиятельных людей, которые сформируют собственное мнение на основе информации, содержащейся в нем.

Это исследование также указывает на то, что началась интерпретация 5-ой статьи НАТО и политики начали дискутировать о том, как ее использовать», - говорит Вердиньш.

Мартинш Стакис, в свою очередь, указывает, что исследование носит чисто гипотетический характер и разыгрывающийся в нем сценарий вторжения не обязательно будет реализован.