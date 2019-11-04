Рейнсалу не советует Керсти Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая

В интервью ERR на вопрос о том, идет ли сейчас подготовка к визиту Кальюлайд в Москву на 9 мая, он ответил, что МИД такой подготовкой не занимается.

«В прошлом эти решения на уровне глав государств были разными, все зависело от сложившейся на тот момент ситуации. В данном вопросе следует очень тщательно проанализировать и оценить ситуацию, заслушать точки зрения на государственном и парламентском уровне. В конце концов президент сама примет решение, но я относился бы к этому с большой осторожностью», – заключил Рейнсалу.