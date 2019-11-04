Поэзия и молитва рифмуются с помощью выстрела

Эпиграфом ко всей программе российских фильмов я бы взяла цитату из документальной картины Андрея Тарковского-мл. «Андрей Тарковский. Кино как молитва», где совершенно «домашний» гений (эти съемки и эти интервью раньше не видел зритель, они хранились в семейном архиве) излагает свое кредо. Объясняет иногда страстно и спешно, иногда медленно, так, что мы видим: мысль рождается на наших глазах, и нам кажется, что мы, зрители, сидим с Тарковским за одним столом, присутствуем на съемочной площадке и даже можем подать какую-нибудь свою реплику.

Он говорит: кино есть, прежде всего, воплощение времени и еще – кино равняется стихотворению, в котором метафору нельзя разгадывать до конца, до понимания; разоблаченная и расшифрованная, метафора умирает, теряет свой смысл. Высокое искусство, по сути, поэтично, с исчезновением последнего поэта исчезнет и этот мир, в котором мы живем. Всё истинное – поэзия. Не назовете же вы Микеланджело живописцем, нет, вы его назовете поэтом, не назовете же вы Бетховена композитором, нет, вы назовете его поэтом.

Да, огромное влияние оказал на кинематограф Андрея Тарковского его отец – тончайший лирик Арсений Тарковский, и сын пытался монтировать свои картины по законам стихотворного построения, где нет линейного смысла, но есть парабола догадки.

Так близко, по-моему, ни один документальный фильм не подбирался к своему герою-гению, да и вообще временами ловишь себя на мысли, что фильм не документальный, а игровой – потому что между картинами Тарковского и его реальной жизнью нет зазора, он, собственно, весь и состоял из своих работ. И говорил, что кино не только поэзия, но и молитва, без веры снять картину невозможно.

Лёха я или не Лёха

Из одного российского фестивального фильма в другой идет на разные лады разговор о поэзии и молитве.

«Большая поэзия» Александра Лунгина строится, думаю, на реальных стихах рэперов, они исполняются в различных клубах и кружках, где юные создания пишут, пишут, как им кажется, именно стихи, и при этом ничего о настоящей поэзии не знают и знать не хотят. Самый талантливый, признанный лидер показанного в фильме сообщества – оно очень похоже на клуб анонимных алкоголиков – даже остроумно рифмует: «Лёха я или не Лёха?/ Бог не отвечает, ему по...» (ну, скажем, Богу типа фиолетово, безразлично).