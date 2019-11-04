"Барселона", "Реал" и "Реал Сосьедад" возглавили таблицу Ла Лиги

"Барселона" и "Реал" на выходных дружно потеряли очки. "Барса" в гостях проиграла "Леванте" 1:3, а "Реал" не смог дома переиграть "Бетис" 0:0. Оба суперклуба набрали по 22 очка и компанию им после вчерашней победы над "Гранадой" 2:1 составил "Реал Сосьедад". Мадридский "Атлетико" сыграл очередную ничью, на этот раз в гостях с "Севильей" 1:1 и располагается на четвертой строке таблицы с 21 очком. "Валенсия" Дениса Черышева, которая замыкает плотный пелотон команд борющихся за медали и еврокубки, обыграла на выезде 2:1 идущий 19-м "Эспаньол".