Видео: смотрите фильм в двух сериях о красивом доме в Подмосковье и его молодых хозяевах

Дом площадью 200 квадратных метров построен из клееного бруса по финскому проекту Honka и находится в Чеховском районе Московской области. В интерьере этого дома оказалось множество интереснейших подробностей и столько же секретов.

И еще одна, немаловажная деталь: редко кто из домовладельцев проведет по своему владению подробнейшую экскурсию, не ограничиваясь парадной частью дома. Во второй части фильма можно посмотреть, как обустроен участок около дома, а также узнать много поучительного. Возможно, кому-то захочется последовать примеру российской пары.