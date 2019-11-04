Пн, 4.11.2019
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  • Видео: смотрите фильм в двух сериях о красивом доме в Подмосковье и его молодых хозяевах

Видео: смотрите фильм в двух сериях о красивом доме в Подмосковье и его молодых хозяевах

ФОТО: скриншот с youtube.com

Бывают квартиры-шкатулки, а бывают - дома-сундуки. Именно такое сравнение пришло в голову, когда мы вместе с InMyRoom побывали в гостях у супружеской пары Романа и Леси. 

Дом площадью 200 квадратных метров построен из клееного бруса по финскому проекту Honka и находится в Чеховском районе Московской области. В интерьере этого дома оказалось множество интереснейших подробностей и столько же секретов. 

И еще одна, немаловажная деталь: редко кто из домовладельцев проведет по своему владению подробнейшую экскурсию, не ограничиваясь парадной частью дома. Во второй части фильма можно посмотреть, как обустроен участок около дома, а также узнать много поучительного. Возможно, кому-то захочется последовать примеру российской пары.

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