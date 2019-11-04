Пн, 4.11.2019
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Сборная Эстонии выиграла домашний этап Кубка мира по керлингу

Женская сборная Эстонии по керлингу

ФОТО: Rahvusvaheline Curlingu Föderatsioon

В Таллинне на прошедшем этапе Кубка мира по керлигу сборная Эстонии под предводительством Марие Турманн завоевала первое место, переиграв в финале Швейцарию 7:4.

Эстонские девушки без поражений прошли турнирную дистанцию и продолжают подготовку к чемпионату Европы. Соперницы сборной Эстонии на домашнем этапе кубка мира были из второго эшелона мирового керлинга, но в полуфинале нашей команде противостояла команда Чехии, которая также готовится к чемпионату мира в группе А.

Марие Турманн со сборной Эстонии стартует 16 ноября на чемпионате Европы впервые в истории. Нашим девушкам будут противостоять сборные Чехии, Дании, Германии, Латвии, Норвегии, Шотландии, России, Швеции и Швейцарии.

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