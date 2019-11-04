Сборная Эстонии выиграла домашний этап Кубка мира по керлингу

Эстонские девушки без поражений прошли турнирную дистанцию и продолжают подготовку к чемпионату Европы. Соперницы сборной Эстонии на домашнем этапе кубка мира были из второго эшелона мирового керлинга, но в полуфинале нашей команде противостояла команда Чехии, которая также готовится к чемпионату мира в группе А.