Гендиректора McDonald's уволили за роман с подчиненной

Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер признал, что нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает Newsru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Истербрук в письме сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку и руководство приняло правильное решение, уволив его. Представитель Истербрука сообщил, что бывший гендиректор благодарен McDonald's за годы, проведенные в компании, и отказался от более подробных комментариев. Совет McDonald's провел внутреннее расследование в кратчайшие сроки, но не раскрыл его деталей.

Преемником Истербрука станет Крис Кемпчинский, который ранее возглавлял американское подразделение компании. Он пообещал придерживаться стратегического плана развития McDonald's и заверил, что никаких радикальных изменений не произойдет.