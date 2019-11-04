Гендиректора McDonald's уволили за роман с подчиненной

Руководство компании McDonald's уволило исполнительного директора Стива Истербрука из-за близких отношений с одной из сотрудниц, имя которой не называется).
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер признал, что нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает Newsru со ссылкой на The Wall Street Journal.
Истербрук в письме сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку и руководство приняло правильное решение, уволив его. Представитель Истербрука сообщил, что бывший гендиректор благодарен McDonald's за годы, проведенные в компании, и отказался от более подробных комментариев. Совет McDonald's провел внутреннее расследование в кратчайшие сроки, но не раскрыл его деталей.
Преемником Истербрука станет Крис Кемпчинский, который ранее возглавлял американское подразделение компании. Он пообещал придерживаться стратегического плана развития McDonald's и заверил, что никаких радикальных изменений не произойдет.
Стив Истербрук возглавлял McDonald's с 2015 года, а ранее руководил сетью ресторанов в Великобритании. За время его работы рыночная стоимость компании практически удвоилась, однако при этом число посетителей в американских ресторанах сети уменьшилось. Объяснялось это тем, что люди стали предпочитать здоровую еду, а компания недостаточно быстро улучшала свой ассортимент.